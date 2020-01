Antwerp Giants gaan onderuit in Duitsland en moeten kwalificatie in de Champions League stilaan vergeten

Antwerp is er in Duitsland niet in geslaagd om een overwinning te boeken. De Giants moesten winnen om uitzicht te behouden op de volgende ronde van de Champions League.

In Duitsland namen de Giants het op tegen Rasta Vechta. Aan de rust had de thuisploeg een voorsprong van 39-33 zonder dat Antwerp werd weggespeeld. De Sinjoren werden zoals gezegd nooit weggespeeld maar een quarter in handen nemen en de achterstand ongedaan maken, lukte niet. Uiteindelijk won Rasta Vechta de partij met 79-72. Antwerp staat nu zevende in de Champions League-poule en staat er erg slecht voor want enkel de top vier stoot door. Volgende week neemt Antwerp het thuis op tegen Wloclawek.