Oostende neemt ferme optie op de volgende ronde in de Champions League na zege in Litouwen

Na een bijzonder straffe zege tegen Dinamo Sassari heeft Oostende er nog eentje bijgedaan in de Champions League. Het ging op bezoek bij het Litouwse Panevezio Lietkabelis en won met 68-76. Oostende neemt zo een ferme optie op de volgende ronde.

In een vrij lege Cido Arena in Litouwen begon Oostende aan een belangrijke wedstrijd in de Champions League. Aan de rust hadden de Litouwers met 39-34 een kleine bonus, maar lang duurde dat niet. Thompson -die in de eerste periode vooral op de bank zat- ontbond zijn duivels en zorgde voor zes punten op een rij. Samen met McIntosh en Angola stond het plots 41-52.

Een stevige klap voor Panevezio Lietkabelis dat daar ook nooit helemaal van herstelde. Het slotoffensief van de Litouwers mocht gezien worden, maar 68-76 was wel de eindstand. De volgende ronde wenkt voor Oostende dat nu een mooie voorsprong heeft op eerste achtervolgers Lietkabelis, Straatsburg en Holon.