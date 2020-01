Veranderingen op til in vrouwenbasketbal: Emma Meesseman ziet loon lucht inschieten

Er staat een aardverschuiving aan te komen in het basketbal. Meer bepaald in het vrouwenbasketbal. En dat komt ook goed uit voor onder andere Emma Meesseman.

Want in de WNBA begint binnenkort een nieuwe termijn. Dankzij een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) verdienen de topspeelsters drie keer zo veel. Goed nieuws dus ook voor Emma Meesseman, die onlangs nog kampioen werd in Amerika samen met Kim Mestdagh, bij Washington Mystics. Ze werd ook verkozen tot beste speelster van de finaleronde.

De spelersvakbond en de WNBA tekenden een nieuwe overeenkomst voor acht jaar. Net zoals in de mannelijke NBA zijn de lonen ook verbonden aan de statussen. Voor de beste speelsters zal er een bedrag van ongeveer 450.000 euro op jaarbasis worden betaald. Gemiddeld zal een WNBA-speelster nu 115.000 euro gaan verdienen.

Ook zal een speelster die verwachting is nu volledig worden doorbetaald. De bond voorziet ook een financiële tussenkomst in kinderopvang, adoptie, draagmoederschap en in-vitrofertilisatie. Enkel de eigenaars van de clubs moeten nog hun fiat geven.