Lakers verliezen met een puntje van Orlando na misser LeBron, Nuggets en Mavericks winnen

Woensdagnacht was opnieuw een nacht om van te genieten als NBA-liefhebber. De Lakers en de Mavericks, de Nuggets en de Rockets kwamen kwamen in actie.

LeBron mist dunk, Lakers verliezen met een punt

De meest spannende wedstrijd was die tussen de LA Lakers en Orlando Magic. Orlando doet het prima in de Eastern Conference en maakten het de Lakers in eigen huis knap lastig. Aan de rust hadden de bezoekers een voorsprong van zeven punten onder impuls van een sterke Markelle Fultz die een triple-double lukte.

De Lakers haalden zes van die zeven punten op in het derde quarter, maar in het vierde quarter bleef het 30-30 gelijk, goed voor een 118-119 eindstand. Acht minuten voor het einde van de partij liet LeBron James ook een dunk -die de zege had kunnen opleveren- zomaar liggen. King James speelde met 19 punten en 19 assists wel uitstekend.

Triple-double voor onnavolgbare Doncic

Hoewel de Dallas Mavericks het lang niet makkelijk hadden met de Sacramento Kings was het toch weer genieten van de Sloveense draaischijf Luka Doncic. Met 25 punten, 15 rebounds en 17 assists was hij zonder twijfel de man van de wedstrijd. Sacramento begon aan het laatste quarter met een achterstand van 15 punten, maakte er daarvan nog 11 goed, maar kwam met 123-127 te kort.

Rockets opnieuw onderuit

Na een sterke seizoensstart loopt het de laatste weken wat stroever bij de Houston Rockets. Na een onverwachte nederlaag tegen de Memphis Grizzlies werd er nu ook met 107-117 verloren van de Portland Trail Blazers. Russell Westbrook speelde wel nog goed met een triple-double (31 punten, 11 rebounds en 12 assists), maar James Harden was niet echt op de afspraak.

De Rockets verloren, maar Westbrook speelde erg sterk

Nuggets opnieuw tweede in de Western Conference

Na de LA Lakers is er heel erg veel strijd om de tweede plek in de Western Conference. Denver, Utah en de Clippers staan namelijk vlakbij elkaar. Denver verzekerde zich woensdagnacht opnieuw van de tweede plaats na een comfortabele zege tegen de Charlotte Hornets. Ondanks een matig derde quarter werd er gewonnen met 100-86. Geen enkele speler bij de Nuggets haalde 20 punten, Nikola Jokic bleef steken op 12.

Raptors, Miami en 76ers winnen, Celtics onderuit

De Philadelphia 76ers en de Boston Celtics openden de nacht. Philly won met 117-106 van de Brooklyn Nets na een aangename partij waarin de Nets beter begonnen. In het laatste quarter boog Philadelphia een achterstand nog om dankzij een bijzonder sterke Tobias Harris (34 punten). De Celtics konden dan weer verrassend genoeg niet winnen van de Pistons. 103-116 was de eindstand. Rose, Mykhailiuk, Doumbouya en Morris haalden bij de Pistons allemaal meer dan 20 punten.

Tot slot kwam ook nog landskampioen Toronto in actie tegen Oklahoma City Thunder. De Raptors hadden aan de rust al een bonus van 18 punten beet en gaven die nooit meer uit handen: 121-130 was de eindstand. Miami won overigens ook nog hun partij van de San Antonio Spurs met 106-100. Kendrick Nunn zorgde voor 33 punten.

