Julie Vanloo komt "opnieuw thuis": Belgische klaar voor Olympische Spelen?

Julie Vanloo keert terug naar het Europese basketbal. Dat heeft haar nieuwe club Lulea op Instagram bekend gemaakt. Vanloo speelt dit jaar in Australië, maar zal door het missen van de play-offs al vroegtijdig klaar zijn.

De Belgische spelverdeelster Julie Vanloo (26) komt na een Australisch avontuur terug thuis. Dat staat er te lezen op de Instagram-pagina van haar "nieuwe" club Lulea. Vanloo was vier jaar geleden ook al actief als speelster van de basketploeg en werd kampioen.

Tot begin februari speelt Vanloo nog in Australië bij Townsville Fire. De kampioen van 2015, 2016 en 2018 mist dit jaar de play-offs waardoor het seizoen er al begin februari opzit voor haar. In Australië was de West-Vlaamse goed voor 8,8 punten, 2,1 rebounds en 4,2 assists per wedstrijd.

Vanloo is er begin februari niet bij op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende met de Belgian Cats, de nationale damesbasketbalploeg. Met een terugkeer naar Europa zou de visie van bondscoach Mestdagh wel eens kunnen veranderen.