Leider Bergen ontvangt revelatie Leuven, Giants trekt naar Oostende voor topper van de speeldag

Vrijdag start alweer de vijfde speeldag in de tweede competitieronde van de EuroMillions Basketball League. Dit weekend wordt meteen duidelijk welk team klaar is voor de titel met de topper tussen Oostende en Antwerpen

Beginnen doet speeldag vijf in Luik. In de Country Hall ontvangt Liège Basket revelatie van het seizoen Limburg United. De Hasselaars verloren afgelopen weekend wel de topper van Oostende met duidelijke 69-92-cijfers. Luik kon van zijn kant nog geen wedstrijd winnen, maar het kan wel weer beroep doen op Milos Bojovic. De voorlopig enige buitenlander van het team.

Wie houdt leiders bij?

Net als in Luik wordt er ook in Charleroi basketbal gespeeld op vrijdagavond. De Carolo's treden in de Dôme aan tegen Okapi Aalstar. Na vijf zeges op een rij kwam er vorig weekend abrupt een einde aan de zegereeks voor Charleroi, dat de eerste zes wedstrijden verloor. Op het Leuvense parket ging het met 88-79 onderuit.

Aalst kende een moeizame seizoensstart en staat na twaalf wedstrijden achtste. Okapi verloor afgelopen weekend in eigen huis van Mons (73-83) en wil nu eens het ware gelaat van de club laten zien. De winnaar van deze partij doet een gouden zaak om aansluiting met de top te behouden.

Leider ontvangt revelatie

De enige partij zaterdag is die tussen Bergen en Leuven. Leuven is samen met Limburg United de verrassing van dit seizoen en kon in twaalf wedstrijden al zes keer winnen. Vooral Hugh Robertson is de grote man bij de Bears. Hij staat voorlopig ook aan de leiding in de index-stand.

Bergen is de knappe leider in de EuroMillions Basketball League met negen overwinningen. Al delen ze die eerste plaats vooralsnog met Antwerp Giants en Oostende.

Fenixen vs kangoeroes

Zondag ontvangt Phoenix Brussels Kangoeroes Mechelen. Voor Brussels de uitgelezen kans om zich van de negende en voorlaatste plaats te ontdoen. Mechelen staat twee plekken hoger in het klassement en telt net als Aalst en Charleroi vijf overwinningen.

Vorig weekend haalde Mechelen nog zwaar uit tegen Luik: 102-77, al kende het vooral drie lastige quarters. Brussels verloor na een spannende partij op het terrein van Antwerp Giants met 77-70.

Eerste topper van de competitie

Maar dé topper van de speeldag speelt zich af aan de zee. Landskampioen Filou Oostende ontvangt in eigen huis bekerwinnaar Antwerp Giants. Beide teams staan samen met Bergen aan de leiding van het klassement. Het belang van deze wedstrijd is dus groot.

In de eerste plaats is het vooral uitkijken naar de terugkeer van Vincent Kesteloot naar de kust. De Antwerpenaar speelde drie seizoen voor Oostende, maar maakte dit seizoen de overstap naar grote rivaal Antwerp Giants.

Vincent Kesteloot in het shirt van het toenmalige Telenet Oostende tegen Antwerp Giants.

Oostende putte dan weer enorm vertrouwen uit de zesde zege van het seizoen in de Champions League. De mannen van Dario Gjergja staan vierde in hun groep en namen door de winst tegen Lietkabelis een optie op de volgende ronde. Giants daarentegen verloor al voor de achtste keer dit seizoen en staat laatste.