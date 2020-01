Doncic loodst Dallas naar een vierde zege op een rij, Toronto haalt uit tegen Washington en ook Philadelphia en Miami winnen

Weinig verrassingen vrijdagnacht want nagenoeg alle favorieten wonnen hun wedstrijd. Toronto, Dallas, Miami en Philadelphia kwamen in actie.

Doncic loodst Dallas voorbij de Trail Blazers

Na een wisselvallige periode draait het de laatste weken weer uitstekend bij Dallas. Tegen de Portland Trail Blazers was het niet anders want aan de rust hadden de Mavericks al een voorsprong van negen punten beet. Na de pauze ging het gelijk op waardoor de partij uiteindelijk op 120-112 eindigde. Doncic zorgde voor liefst 35 punten, 8 rebounds en 7 assists. Damian Lillard speelde opnieuw uitstekend bij de Trail Blazers en maakte 34 punten.

Miami blijft tweede in de Eastern Conference

Tegen Oklahoma City Thunder beloofde het geen makkelijke partij te worden voor Miami, maar het eerste quarter gaf hen wel meteen een comfortabele voorsprong (26-40). Het tweede en derde quarter bleven volkomen gelijk (21-21 en 31-31) waardoor OKC nog 14 punten moest ophalen in het laatste deel van de wedstrijd. Dat lukte uiteindelijk niet waardoor Miami zeker blijft van de tweede plek in de Eastern Conference.

Toronto en Philadelphia winnen met ruime cijfers

Verder waren er weinig verrassingen. Toronto won met bijzonder ruime cijfers (140-111) van de Washington Wizards. De landskampioen was zonder de geblesseerde Fred VanVleet in elk quarter duidelijk sterker. Norman Powell (Toronto) zorgde voor 28 punten. Tot slot won ook Philadelphia met 100-89 van de Chicago Bulls. Sterspeler Joel Embiid was er nog steeds niet bij, maar Furkan Korkmaz, Al Horford en Ben Simmons wisten dat verlies prima op te vangen.

Andere uitslagen

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves 116-114

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers 113-109

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks 120-121