Geplaagd Luik pakt eindelijk eerste seizoenszege tegen Limburg United dankzij uitstekende Milos Bojovic

Na 12 nederlagen op een rij en heel wat extrasportieve problemen heeft Luik eindelijk een eerste seizoenszege weten te boeken. De hekkensluiter won na verlengingen van Limburg United.

Dé grote man bij Luik was Milos Bojovic, de enige buitenlander in de selectie, hij was goed voor liefst 31 punten. Na vier quarters stond het nog 88-88, maar in de verlengingen was Luik nipt met 9-7 sterker. Een ferme opsteker dus voor het geplaagde Luik dat lange tijd geen enkele buitelander mocht opstellen door de aanhoudende financiële problemen.

Limburg United gaat ondanks de nederlaag voorlopig mee aan de leiding met Oostende, de Antwerp Giants en Bergen, maar daar zal na dit weekend verandering in komen. Bergen neemt het nog thuis op tegen Leuven, Oostende speelt nog de topper tegen de Antwerp Giants en Brussels komt in actie tegen Mechelen.

Aalst verliest na thriller

Vrijdagavond ging Aalst ook nog met 84-83 onderuit bij Charleroi. De Carolo's gaven in het ultieme slot van de partij nog een bonus van 13 punten bijna helemaal uit handen. Uiteindelijk bleek dat laatste puntje nog te volstaan.