🎥 Westbrook en Harden halen topniveau met 69 punten, maar de Lakers gaan met de zege aan de haal

De Lakers, die het moesten doen zonder Anthony Davis, lieten tegen de Houston Rockets zien waarom ze aan de leiding staan in de Western Conference. Westbrook (34 punten) en Harden (35 punten) heersten in de eerste helft, maar toen stond LeBron James op.

LeBron was uiteindelijk goed voor 31 punten en 12 assists en smeerde de Rockets een derde nederlaag op een rij aan.

πŸ‘‘ 31 PTS, 12 AST For LeBron! πŸ‘‘@KingJames becomes the first @Lakers player since @MagicJohnson (1989-90) with at least 8 games of 30+ points and 10+ assists. pic.twitter.com/wNirZcuSP9