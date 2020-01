Alles wat u moet weten over de 86e Oostende-Antwerp Giants

Zondag vindt in de Oostendse Versluys D么me de eerste topper van dit seizoen plaats. Filou Oostende ontvangt Antwerp Giants. Een wedstrijd op het scherpst van de snee.

Dé topper van de speeldag speelt zich af aan de zee. Landskampioen Filou Oostende ontvangt in eigen huis bekerwinnaar Antwerp Giants. Beide teams staan samen met Bergen aan de leiding van het klassement. Het belang van deze wedstrijd is dus groot.

In de eerste plaats is het vooral uitkijken naar de terugkeer van Vincent Kesteloot naar de kust. De Antwerpenaar speelde drie seizoen voor Oostende, maar maakte dit seizoen de overstap naar grote rivaal Antwerp Giants.

Vincent Kesteloot in het shirt van het toenmalige Telenet Oostende tegen Antwerp Giants.

Oostende putte dan weer enorm vertrouwen uit de zesde zege van het seizoen in de Champions League. De mannen van Dario Gjergja staan vierde in hun groep en namen door de winst tegen Lietkabelis een optie op de volgende ronde. Giants daarentegen verloor al voor de achtste keer dit seizoen en staat laatste.

85 edities

Sinds de naamswijziging naar Antwerp Giants in 2005 troffen beide clubs elkaar maar liefst al 85 keer. 57 keer ging Oostende met de overwinning aan de haal, "slechts" 28 keer kon Antwerpen het laken naar zich toe trekken. Oostende heeft in die confrontaties een gemiddelde score behaald van 78 punten per wedstrijd, Antwerp Giants stelt het met 72 punten net iets minder.

Throwback

De allereerste Antwerp Giants - Oostende werd op 9 november 2005 gewonnen door de Antwerpenaren, toen nog in de Deurnese Arenahal. Na een waar spektakel won Sanex Antwerp Giants met 70-69 van Telindus Oostende. De laatste confrontatie tussen beide clubs dateert van 13 juni 2019. Filou Oostende werd die dag kampioen na een 69-62-zege.

Century

Slechts één keer ging de score boven de honderd punten. Tijdens de Supercup van 2014 verpulverde Oostende de Giants met 41 punten verschil. De kampioen haalde het van de verliezende bekerfinalist met 103-62.

Jean-Marc Mwema (Oostende) verdedigde van 2009 tot 2016 de kleuren van Antwerp Giants.

Geschiedenis bij beide clubs

Bij Oostende speelt Jean-Marc Mwema. Hij speelde zijn hele jeugd voor Antwerp Giants, begon zijn professionele carrière er ook, maar trok in 2016 de Antwerpse deur achter zich dicht. Na een zoektocht naar een buitenlandse club vond hij onderdak aan de Belgsiche kust. Aan de overkant keert Vincent Kesteloot voor het eerst terug naar de club waarmee hij drie landstitels veroverde. Ook zijn coach Christophe Beghin speelde van 1999 tot en met 2004 voor Oostende.

Night Of The Giants

Dit seizoen is Oostende te gast in Antwerpen tijdens de Night Of The Giants. Het jaarlijkse evenement vindt plaats op vrijdag 10 april in het Antwerpse Sportpaleis.