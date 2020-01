Okapi Aalstar heeft nieuwe coach, vorige trainer blijft ook nog aan boord

Opvallende verschuivingen in de staf bij Okapi Aalstar. Trevor Huffman zet uit eigen beweging een stap opzij. Aalst moest dus op zoek naar een nieuwe coach en is uitgekomen bij Yves Defraigne, een oude bekende in onze competitie. Eén van de assistenten moet de club verlaten.

Okapi staat momenteel zevende in de competitie, toch enigszins onder de verwachtingen. Na overleg besloot de Amerikaan Hufman dat hij de club beter kan dienen vanuit de rol van assistent-coach. In die functie mag Hufman dan ook aanblijven. Met Kevin Verhulst blijft ook een andere assistent nog op post. Voor Jean Colinet is er dan wel geen ruimte meer in de staf. Die zal voortaan aangevoerd worden door Yves Defraigne. Die was eerder al aan de slag bij Bergen, Gent, Brussels en Willebroek. Tussendoor waagde hij zich ook aan een Duits avontuur in Trier. EERSTE JOB SINDS VERTREK UIT WILLEBROEK Defraigne zat sinds zijn vertrek bij Willebroek in de zomer van 2018 zonder club. Met zijn ervaring moet hij Aalst weer dichter bij de subtop brengen in België.