Rondje basketbal: Leuven vloert leider in eigen land, Lakers winnen clash in NBA

Zowel in binnenland als buitenland staan er dit weekend weer enkele pittige matchen op het menu. In België werd de speeldag geopend door Bergen en Leuven. De leider moest in eigen huis zijn meerdere erkennen in de Leuven Bears, waardoor een wissel van de macht lonkt.

Voor Bergen is het al prachtig dat het op dit moment van het seizoen de leidersplaats bekleedt, maar ook Leuven heeft veel progressie gemaakt. Dat liet het vrijdagavond nog zien. Nadat Bergen het eerste kwart nog won, nam Leuven het commando helemaal over. Robertson scoorde liefst 28 punten. Het werd 72-99. De winnaar van de topper tussen Oostende en Antwerp wordt de nieuwe leider. Ver van hier, in de VS, keken ze vooral uit naar de clash tussen Houston Rockets en LA Lakers. De ploeg uit Los Angeles trok het laken naar zich toe dankzij een sterke tweede helft. Houston kreeg zo al zijn derde opeenvolgende nederlaag aangesmeerd. Eindstand: 115-124. Er kwamen nog heel wat andere hoog aangeschreven teams in actie. LA Clippers gingen in het vierde kwart op en over New Orleans: 130-133. Milwaukee ging eenvoudig winnen bij Brooklyn met 97-117. De 39 punten van Marcus Smart volstonden niet voor Boston: het verloor van Phoenix met 119-123. Philadelphia haalde het in New York: 87-90. Utah tenslotte blikte Sacramento in met 123-101.