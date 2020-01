Oostende klopt Antwerp voor het eerst dit seizoen en staat nu alleen aan de leiding

Oostende is de nieuwe leider in de EuroMillions Basketbal League na een knappe overwinning tegen de Antwerp Giants. Tot het vierde en laatste quarter ging het gelijk op, maar toen sloeg Oostende toe.

Net voor het begin van de wedstrijd kregen de Antwerp Giants een eerste opdoffer te verwerken want Hans Vanwijn haakte af met een rugblessure. Desondanks begonnen de Giants beter aan de partij en stond er na het eerste quarter een 19-27 op het scorebord.

Oostende herstelde razendsnel via enkele rake driepunters, Troisfontaines en Mwema zorgden er uiteindelijk voor dat de thuisploeg met een voorsprong van één punt mocht gaan rusten. Na het derde quater (64-64) bleef alles volkomen gelijk waardoor de laatste minuten beslissend gingen zijn. Dankzij Fall Faye (71-73) namen de Giants zelfs nog even de voorsprong, maar Djordjevic (3) en Thompson (9) zorgden voor een fenomenale 12-0-run. De Giants keerden nog een beetje terug, maar 85-77 was toch het eindresultaat. Oostende blijft zo ongeslagen in het nieuwe jaar en staat nu alleen aan de leiding in de competitie.