Triple-double van Domantas Sabonis loodst Indiana voorbij Denver, Miami verslikt zich in San Antonio

Slechts twee NBA-wedstrijden zondagavond en het werden er twee met een toch ietwat verrassende uitslag. Indiana was te sterk voor Denver en San Antonio boekte een zege tegen Miami.

Miami raakt niet voorbij San Antonio

Miami staat op een knappe tweede plek in de Eastern Conference en is dus bezig aan een bijzonder goed en constant seizoen. Tegen de San Antonio Spurs begon het team van Jimmy Butler en co. beter, maar toch ging Miami met een achterstand van 6 punten rusten. Na de pauze haalde Miami er daarvan vier op, maar in het laatste quarter stokte de machine waardoor San Antonio met een 107-102 zege aan de haal ging. LaMarcus Aldridge (21 punten, San Antonio) en Bam Adebayo (21 punten, Miami) waren de beste schutters van de wedstrijd.

Denver zonder Murray en Harris niet voorbij Indiana

Denver staat er met een derde plek in de Western Conference uitstekend voor, maar ook Indiana is met een vijfde plek in de Eastern Conference aan een sterk seizoen bezig. Denver begon onder impuls van een sterke Nikola Jokic beter en had aan de rust een voorsprong van zes punten beet, maar in het laatste quarter kantelde de wedstrijd. Een sterke Sabonis, TJ Warren en Brogdon loodsten Indiana met een 107-115 toch nog voorbij de Nuggets.

De eerste triple-double in de NBA voor Domantas Sabonis