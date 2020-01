Lebron James moet zwaar incasseren met de Lakers, Lilliard legt 61 punten in de basket

De Boston Celtics ontvingen de LA Lakers. Ondanks een valse start stuurden de Celtics LeBron James en co met lege handen naar huis. Het werd 139-107. De Lakers blijven met 34 zeges de Western Conference aanvoeren. Het was pas hun negende seizoensnederlaag.

J.B. finishes strong with two hands in #PhantomCam ! #Celtics pic.twitter.com/DIYyx9rs1x

De beste man van de speeldag was ongetwijfeld Damian Lillard. De guard van de Portland Trail Blazers lukte 61 (!) punten op 45 minuten. 20 keer ging hij voor een driepunter en 11 keer was hij succesvol. Hij pakte ook nog 10 rebounds. Portland klopte Golden State uiteindelijk met 129-124.

Damian Lillard erupts for a career-high 61 PTS and 11 made threes, lifting the @trailblazers over GSW in OT. #RipCity



Hassan Whiteside: 17 PTS, 21 REB, 6 BLK

Carmelo Anthony: 14 PTS, 9 REB pic.twitter.com/RUUBjYupS4