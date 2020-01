📷 Broers Antetokounmpo verkennen het Parc des Princes: "Ook voetballer kunnen worden"

In Parijs staat er op vrijdag zowaar een NBA-wedstrijd op het programma. De Milwaukee Bucks nemen het dan op tegen de Charlotte Hornets. Sterspeler Giannis Antetokounmpo kan op die manier ook eens het beste van zichzelf laten zien in Europa.

Giannis Antetokounmpo en zijn broer Thanasis brachten samen met hun ploegmaats bij de Milwaukee Bucks een bezoekje aan het Parc des Princes, het stadion van de Franse topclub PSG. De broers Antetokounmpo hebben uiteraard Griekse roots en hebben dan ook affiniteit met voetbal.

Giannis Antetokounmpo gaf in een interview aan dat hij ook voor het voetbal had kunnen kiezen: "Ik had ook een voetballer kunnen zijn", vertelde hij na zijn bezoekje in Parijs. "Alleen koos ik voor basketbal, meer nog: basketbal koos voor mij. Ik had hier best met Mbappé en Neymar in de kleedkamer kunnen zitten", sloot hij nog af met een kwinkslag.