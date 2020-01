Antwerp Giants redden de eer in de Champions League, maar zijn wel uitgeschakeld

In de Champions League hebben de Antwerp Giants er toch nog het beste van gemaakt. In een wedstrijd tegen de Poolse kampioen Wloclawek werd er met 99-87 gewonnen.

Zonder sterkhouders Dave Dudzinski, Hans Vanwijn en Vic Sanders stond er een vrij onervaren team tussen de lijnen bij de Antwerp Giants, maar slecht ging dat zeker niet. Tegen het Poolse Wloclawek kregen jongeren als Bleijenbergh, Rogiers en De Ridder hun kans. Aan de hand van een sterke Fall Faye (24 punten en 7 rebounds) stond het aan de rust 50-43.

Wloclawek probeerde om nog terug te knokken, maar dat lukte niet echt tegen een dominant Antwerp. De eindstand was uiteindelijk 99-87. De Giants zijn wel uitgeschakeld in de Champions League. Oostende komt op woensdag in actie in Turkije tegen Ankara en heeft wel nog alle kansen om de volgende ronde te halen.