Kawhi Leonard loodst de Clippers voorbij Dallas met 36 punten, Powell valt uit

Tegen de Dallas Mavericks zorgde Kawhi Leonard voor de zesde keer op een rij voor meer dan 30 punten. In het tweede kwart van de partij hadden de Clippers een 60-49 voorgift, Dallas keerde nog wel terug tot 67-64. Maar dichter dan dat kwamen ze nooit. Tim Hardaway Jr. miste met nog drie seconden op de klok een driepunter die de stand in evenwicht zou gebracht hebben.

Dallas is op die manier zijn ongeslagen status van vier zeges op een rij kwijt. De Sloveen Luka Doncic acteerde wel weer op een erg hoog niveau met 36 punten. De LA Clippers zagen Dwight Powell uitvallen met een blessure aan de achillespees.

.@kawhileonard’s sixth-straight game with at least 30 points ties the longest such streak in his career. pic.twitter.com/ArkbdVREfB