Megatalent Zion Williams eindelijk helemaal klaar voor NBA-debuut: "Het was een hele frustrerende periode"

Eindelijk mogen we ons opmaken van het debuut van Zion Williamson in de NBA. Normaal gezien zou hij met de New Orleans Pelicans zijn eerste minuten moeten kunnen maken tegen de San Antonio Spurs.

De verwachtingen zijn in elk geval bijzonder hoog gespannen want in de voorbereiding verloren de New Orelans Pelicans geen enkel duel met Zion Williamson op het parket. Na één jaar bij Duke zat de universiteitscarrière van het megatalent er al op. Hij sloot het jaar af met meer dan 500 punten, 50 blocks en 50 steals. Enkel toppers als Anthony Davis en Kevin Durant deden ooit beter. De Pelicans besloten Williamson dan ook als eerste te draften afgelopen zomer. De fans van het team gingen uit hun dak. Williamson moet in de NBA namelijk de opvolger worden van grootheid LeBron James.

Na een sterke voorbereiding scheurde Williamson de meniscus in zijn rechterknie. Er kwamen meteen heel wat vragen over het gewicht dat de youngster moet meesleuren. Williamson meet 1m98 en weegt 129 kilo en dat is volgens heel wat analisten en ex-spelers gewoon te veel. Het is dan ook de vraag of zijn lichaam klaar is voor het zware ritme van de NBA. De verwachtingen zijn in elk geval bijzonder hoog. De New Orleans Pelicans staan twaalfde in de Western Conference en zijn dus momenteel niet geplaatst voor de Play-Offs. Topaanwinst Williamson moet daar verandering in brengen.

"Een frustrerende periode"

De jonge forward kwam intussen zelf met een korte reactie op de voorbije periode: "Ik heb veel over mijn lichaam geleerd. We werkten aan het landen. Aan de positie van mijn knieën. Ik let erop dat ik niet met stijve benen land maar dat ik de impact beter opvang. Ik wil nu het team helpen om beter te presteren."