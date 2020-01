Serge Crevecoeur vertrekt na dit seizoen bij Brussels: "Een erg zware en moeilijke beslissing"

Brussels-coach Serge Crevecoeur is bezig aan zijn laatste maanden bij de club. De coach loodste het team eerst van de derde naar eerste klasse, maar vertrekt nu.

Crevecoeur was het de voorbije jaren allemaal bij Brussels. De voormalige bankier zorgde voor een professionele structuur bij de club uit de hoofdstad, trok de spelers aan en bepaalde de filosofie. Brussels zal na dit seizoen wel een andere richting uit moeten want Crevecoeur heeft nu besloten om te vertrekken.

In een post op Facebook legde hij uit waarom: "Eerst en vooral is het een zeer moeilijke en zware beslissing geweest", schreef Crevecoeur. "Na lang nadenken heb ik besloten om mijn activiteiten bij Brussels stop te zetten na dit seizoen. Ik wil een verandering in mijn leven. Ik zal zien waar het mij naartoe leidt. Tot op vandaag heb ik nog geen enkel project in zicht. We gaan in elk geval proberen om het project samen in schoonheid te eindigen."