🎥 'Grootste talent sinds LeBron' maakt NBA-debuut, maar winnen zat er niet in voor de Pelicans

Zion Williamson is een dé groeibriljant van de NBA. Zo werd hij toch omschreven, maar na maanden blessureleed kon hij van woensdag op donderdagnacht eindelijk zijn debuut maken. En dat gebeurde niet onopvallend.

Na zijn lange knieblessure werd Zion Williamson op aanraden van de dokters nog wat gespaard. In totaal kwam hij twaalf minuten in actie en daarin was hij toch al goed voor 22 punten en 7 assists.

Aanvankelijk ging het niet van een leien dakje voor de 19-jarige Amerikaan van de New Orleans Pelicans, maar in het vierde kwart liet hij pas zien waarom hij als een gigantisch talent wordt beschouwd.

Hij maakte op korte tijd 17 punten en zette zijn team zowaar op voorsprong tegen de San Antonio Spurs. In de slotfase werd hij uit voorzorg weer naar de kant gehaald en daarin gavn de Pelicans hun voorsprong uit handen. Het werd 117-121 in het voordeel van de Spurs.

.@Zionwilliamson didn't miss from distance, going 4-for-4 in the fourth quarter during his 17-point scoring stretch! pic.twitter.com/vylmrTvSLD — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 23, 2020

De stand na woensdag: