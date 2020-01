Oostende moet onderspit delven tegen de leider en heeft kwalificatie nog niet beet, Charleroi uitgeschakeld

In Europees verband geen succes deze keer voor de Belgische ploegen. Voor Oostende niet al te erg: het had zijn vorige drie matchen in de Champions League gewonnen en speelde tegen de leider in zijn poule. Charleroi daarentegen mag Europese kwalificatie vergeten.

Oostende had natuurlijk wel maar al te graag gestunt en enkele bommen in de aanvangsfase voedden de hoop. Daardoor was na het eerste kwart nog alles mogelijk. Oostende kreeg het nadien alsmaar moeilijker om te scoren en de veelvuldige balverliezen heilepen ook niet meteen. Aan de rust was de wedstrijd al gespeeld: 33-53.

Ook in de tweede helft bleven de Turken de touwtjes in handen houden. Oostende knabbelde in het derde kwart wel wat aan de achterstand, maar meer dan dat zat er nooit in. De partij eindigde op 67-85. In de stand ziet Oostende het Israëlische Holon naast zich komen. Beide teams delen de vierde plaats.

PORTUGEZEN NEKKEN CHARLEROI

Charleroi stond er in de FIBA Europe Cup al een stuk slechter voor. Het had nog slechts een waterkansje om door te stoten en moest winnen van Benfica. Bij 70-70 bleek dat nog altijd te kunnen. Nadien maakte de thuisploeg enkele verkeerde keuzes en daar profiteerden de Portugezen van: 78-85. Charleroi is nu ook mathematisch uitgeschakeld.