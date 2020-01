🎥 Milwaukee boekt in Parijs achtste opeenvolgende zege, Leonard en Westbrook leiden hun teams ook naar winst

Het uitstapje naar Europese bodem is altijd een bijzonder moment in het NBA-seizoen. Deze keer was het weggelegd voor de Charlotte Hornets en de Milwaukee Bucks. Milwaukee was ook in dit treffen niet te stoppen. Elders kropen Kawhi Leonard en Russell Westbrook in de heldenrol.

Milwaukee kan tot dusver het beste bilan voorleggen en deed er in de Franse hoofdstad nog een zege bij. Charlotte ging nog wel goed van start en leidde aan de rust met vier punten. Ook na het derde kwart was het nog spannend, maar in de laatste twaalf minuten trok Milwaukee het laken naar zich toe. Goed voor de achtste zege op rij: 103-116. Miami - LA Clippers was ook zeker een ontmoeting om naar uit te kijken, een duel tussen twee teams die in hun Conference in de top drie staan. Miami komt thuis steevast goed voor de dag, maar stuitte deze keer op Kawhi Leonard (33 punten), die zijn eerste triple-double als Clipper lukte. Hij stelde de zege veilig vanop de vrijworplijn: 117-122. Wie ook schitterde in offensief opzicht, was Russell Westbrook. De 45 punten van de guard van Houston gaven de doorslag bij de verplaatsing naar Minnesota. Houston won met 124-113. Ook Denver boekte buitenshuis een zege: in New Orleans werd het 106-113.