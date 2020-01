Antwerp Giants mag al tickets bestellen voor bekerfinale, ook tegenstander wellicht al gekend

In de halve finales van de Beker van België hebben beide wedstrijden een statement opgeleverd. Het duidelijkste kwam van Antwerp, dat Limburg in de pan hakte. De kwalificatie is zo goed als binnen voor Antwerp. Ook Charlerloi lijkt op weg naar de finale na een zege in Aalst.

Het eerste kwart verliep nog gelijkopgaand in de Lotto Arena, maar een time-out van coach Beghin schudde zijn troepen wakker. Vanaf dan ging Antwerp ijzersterk verdedigen en leed Limburg balverlies na balverlies. Een bom van Branch zorgde voor 33-24. Ook na de pauze bleven de Giants het gaspedaal induwen. Na een derde driepunter van Dudzinski stond het 54-36. Nadien liep het verschil zelfs op tot meer dan twintig punten. Limburg slaagde er niet meer in om zich nog te herstellen en werd met 84-62 huiswaarts gestuurd. De terugmatch lijkt overbodig. CHARLEROI MAAKT VEEL GOED IN TWEEDE HELFT Zo groot was het verschil niet in de andere halve finale, al deelde Aalst in de eerste helft wel met bravoure de lakens uit. Op een gegeven moment stond het 46-30. Nadien zorgde Charleroi voor de ommekeer, met name doordat Hervelle de verdediging aanscherpte. De Carolo's hadden dan ook nog eens een felle eindspurt in huis en haalden het met 77-86.