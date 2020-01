Antwerp Giants plaatsen zich als eerste voor de bekerfinale na comfortabele zege tegen Limburg United

De Antwerp Giants hebben zich als eerste geplaatst voor de finale van de Beker van België in het basketbal. Over twee wedstrijden waren de Giants duidelijk een maatje te groot voor Limburg United.

De Antwerp Giants zijn de huidige bekerhouder en staan ook nu weer in de finale. Nadat er eerder al met 84-62 thuis gewonnen had van Limburg United trok Antwerp met een stevige bonus naar Limburg. Het team van Christophe Beghin was sterker en had na het eerste quarter al een 12-23 voorsprong beet.

Ibrahima Fall Faye speelde een uitstekende partij en liet Limburg United nooit echt terugkeren. Een stunt was daarom ook nooit in de maak. 61-70 was uiteindelijk de eindstand. Zondagavond kent Antwerp ook z'n tegenstander. Dat zal Aalstar of Spirou Charleroi worden. Charleroi won de heenmatch met 77-86.