Tragisch: basketlegende Kobe Bryant op amper 41-jarige leeftijd overleden

Een verschrikkelijk bericht is over heel de wereld verspreid geraakt: Kobe Bryant heeft het leven gelaten. Een helikoptercrash in Californië is hem fataal geworden. Bryant, tijdens zijn carrière een absolute legende bij de LA Lakers, werd 41 jaar.

De dood van de Amerikaan stuurt een schokgolf doorheen de wereld, want hij was een icoon als sportman. Bryant was één van de beste basketbalspelers uit zijn generatie, zoniet de beste. Zijn hele carrière zou hij bij de LA Lakers blijven spelen. Vijf titels veroverde Bryant met de Lakers. In 2016 besloot hij dan te stoppen met basketballen. Veel te vroeg is hij nu aan zijn einde gekomen. De hele sportwereld rouwt met zijn familie en vrienden mee. Ook onze redactie wenst hen veel sterkte in deze zware tijden.