🎥 Het succesvolle leven van Kobe Bryant: van titels en duizelingwekkende stats tot een Oscar

Het lijkt zo onwezenlijk dat Kobe Bryant niet meer op deze planeet rondloopt. Hij was immers de man die wel alles leek te kunnen: zijn enorme talent liet hij keer op keer zien op het veld en hij had ook de uitstraling en flair om uit te groeien tot een echte ster.

Bijna twee decennia lang drukte Bryant zijn stempel op de NBA. Hoewel persoonlijke glorie nooit voorop stond, verwachtte men wel steeds van hem dat hij zijn verantwoordelijkheid nam en dat deed hij ook elke keer weer opnieuw. Het resulteerde in enkele fenomenale wedstrijden waarin hij statistieken op het scorebord bracht die echt te gek waren voor woorden.

Bovenaan het lijstje: de thuismatch tegen Toronto in 2006. De Lakers scoren 122 punten. Van die 122 komen er liefst 81(!) van Bryant. Op zijn eentje speelt hij de Raptors overhoop. Ook afscheid nemen deed hij aan het eind van zijn professionele carrière in stijl. Met een zestiger helpt Bryant de Lakers nog één keer aan een zege in zijn laatste match tegen Utah.

In 2006 en 2007 was hij de topschutter van de NBA. Zijn fenomenale dunk was zijn grote handelsmerk, maar Bryant was vooral een erg complete speler. Zijn speelstijl benaderde die van Michael Jordan - de allerbeste ooit - het meest, één van de vele redenen voor zijn grote populariteit.

Ook in teamverband waren er grote verdiensten met dus die vijf titels. Begin jaren 2000 werden de LA Lakers zelfs drie jaar op rij kampioen. In de Finals van 2000 werd de shooting guard opzettelijk geblesseerd in de tweede wedstrijd, maar in de vierde match lukte hij wel het winnende shot tegen Indiana. Een jaar later nam Bryant veel hooi op zijn vork in de playoffs met hoge speelminuten, maar het loonde.

In de Finals van 2002 was Bryant goed voor de kwart van de punten van het team en zo ging ook New Jersey voor de bijl. Het duurde vervolgens zeven jaar eer de Lakers opnieuw top werden. Met uiteraard Bryant weer in een glansrol: voor het eerst werd hij tot Finals MVP gekroond. Die award kreeg hij opnieuw een jaar later nadat de Lakers na een sensationele serie in Game 7 afrekenden met eeuwige rivaal Boston.

Kobe Bryant had zo'n allure dat hij ook naast het terrein in de prijzen viel. Zo ontving hij zowaar een Oscar voor zijn korte animatiefilm Dear Basketball. Het leven in Los Angeles, het ging hem prima af, het was 'zijn' stad. Die combinatie van uitstraling en klasse: dat is wat we van hem zullen blijven herinneren.