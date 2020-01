🎥 Zeges Denver en Toronto volledig in schaduw van Kobe Bryant; tal van pakkende taferelen en eerbetuigingen

Het moet een vreemde ervaring geweest zijn om een wedstrijd te spelen en/of bij te wonen tijdens de meest recente speeldag in de NBA, want iedereen zat met zijn gedachten eigenlijk bij het overlijden van Kobe Bryant. Het overleden icoon werd dan ook al overal geëerd.

Voor de goede orde: Denver en Toronto haalden hun slag thuis in de meest spraakmakende affiches. Denver won met 117-110 van Houston, dat het zonder Harden stelde. Toronto ging winnen in San Antonio met 106-110. De LA Clippers boekten een overwinning in Orlando: 97-112.

Al maalde niemand voor een keertje echt om de uitslag. Pakkende filmpjes deden de ronde over de verdiensten van Kobe. En in San Antonio kwam het tot een opmerkelijk eerbetoon van de teams. Ze overtraden de 24 seconden-regel, als hommage aan het nummer 24, waar Bryant zo lang mee speelde.

The Raptors and Spurs both took 24-second violations at the start of their game in honor of No. 24, Kobe Bryant.



The crowd gave a standing ovation along with Kobe chants. pic.twitter.com/C2VD5iZez9 — ESPN (@espn) January 26, 2020

Op social media lieten ook allerlei sporters hun medelijven blijken nadat ze enigszins in schok het nieuws over het overlijden van Kobe Bryant vernamen. Vanuit Belgische hoek gebeurde dat onder meer door tennisspeelster Kim Clijsters en voetballer Romelu Lukaku.

Kobe - you were a true inspiration to me as an athlete. I always admired your professionalism, drive and dedication. Our thoughts are with your loved ones. RIP. 💔 pic.twitter.com/q9HLczKKo8 — Kim Clijsters (@Clijsterskim) January 26, 2020

Nog een vorm van eerbetoon is de geste van de Dallas Mavericks: hun eigenaar Marc Cuban heeft besloten om geen enkele van zijn spelers nog met een shirt met nummer 24 te laten spelen. Het toont nog maar eens aan welke status Bryant genoot.