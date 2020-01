Bekerfinale is gekend: Aalstar koopt niets met zege in terugmatch

Antwerp Giants plaatste zich eerder al overtuigend voor de bekerfinale en kent nu ook zijn tegenstander. Charleroi verdedigde in de terugmatch van zijn halve finale met succes zijn bonus tegen Aalst. De Ajuinen wonnen wel met een puntje verschil, maar zijn toch uitgeschakeld.

Charleroi was in Aalst met 77-86 gaan winnen en had dus een marge van negen punten. Bij Aalst waren ze echter niet van plan om het op te geven. Onder impuls van Lachance begonnen ze prima aan de partij, maar Charleroi trok de stand opnieuw gelijk en ook bij de rust hingen de bordjes nog in evenwicht (41-41).

SPANNING TROEF BIJ INGAAN VIERDE KWART

In de loop van het derde kwart zetten de bezoekers opnieuw aan. Lachance kreeg ondersteuning van Geukens en Maras. Zo werd het 52-60 en even later 54-63. De stand over twee wedstrijden was zo helemaal gelijk, maar er moest natuurlijk nog een vierde kwart gespeeld worden.

Daarin speelde Charleroi zijn kracht en maturiteit uit en stelde het alsnog de kwalificatie veilig. Aalst won wel met 74-75, maar Charleroi gaat voor het eerst in tien jaar naar de bekerfinale.