De ene legende (Michael Jordan) over de andere: "Kobe was als een kleine broer voor mij"

De sportwereld reageerde geschokt na het overlijden van Kobe Bryant. Een andere grootheid van het basketbal, Michael Jordan, betuigde zijn steun aan de familie van Braynt en zijn dochtertje.

"We hoorden elkaar nog vaak. Hij was als een kleine broer voor mij. Ik ben zo geschokt... woorden kunnen mijn verdriet niet beschrijven. Hij was een van de grootste basketbalspelers aller tijden", was Jordan ontroerd.