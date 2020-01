Fantastische Eric Gordon loodst de Rockets voorbij Utah, Dallas en Miami gaan ook met de zege aan de haal

Na vier nederlagen op een rij zijn de Houston Rockets weer helemaal onder stoom aan het komen. Tegen Utah Jazz wachtte hen een bijzonder zware klus. Utah won liefst 19 van de laatste 21 wedstrijden en staat er erg goed voor in de Western Conference. Een bijkomend probleem voor de Rockets was dat ze het zonder sterkhouder James Harden moesten doen.

Het zou uiteindelijk een spannende en gelijkopgaande partij worden. De Rockets hadden aan de rust een voorsprong van 13 punten en gaven wel iets prijs, maar niet alles. 117-126 was de eindstand. Eric Gordon maakte met 50 punten enorm veel indruk. Donovan Mitchell (36 punten) en Bojan Bogdanovic (30 punten) waren bij Utah ook uitstekend.

Miami nam het op tegen Orlando Magic en kende niet al te veel moeilijkheden. Na een minder tweede quarter ging het toch met een voorsprong van 6 punten rusten. Miami won de partij uiteindelijk met 113-92. Duncan Robinson maakte 21 punten en Bam Adebayo zorgde voor een triple-double.

De Mavericks namen het tot slot nog op tegen Oklahoma City Thunder en onder impuls van opnieuw een straffe Luka Doncic werd er met 97-107 gewonnen. In de stand staat Dallas op een vijfde plaats in de Western Conference.

Andere resultaten

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 100-115

Chicago Bulls-San Antonio Spurs 110-109

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings 129-133

Gordon met straffe cijfers

Eric Gordon is the first Rocket not named James Harden to drop 50 points since Hakeem Olajuwon in 1996 πŸš€πŸš€ pic.twitter.com/EnmuHkyGoc