LeBron James reageert voor het eerst op het overlijden van Kobe Bryant: "Ik ben kapot van verdriet"

Zondagavond kwam het verschrikkelijke bericht dat NBA-vedette Kobe Bryant is overleden. LeBron James was een goede vriend van Bryant en kwam op Instagram met een emotionele getuigenis.

"Ik ben er niet klaar voor om dit te schrijven, maar hier gaan we dan toch", opende LeBron op Instagram. "Ik probeer iets te schrijven, maar telkens barst ik in tranen uit. Ik denk dan aan jou, nicht Gigi en de vriendschap die we hadden. Enkele dagen geleden in Philadelphia hoorde ik je nog en ik dacht nooit dat dat ons laatste gesprek zou zijn. Mijn hart is gebroken. Ik ben kapot verdriet."

"Mijn hart gaat naar Vanessa en de kinderen. Je betekent zoveel voor ons. Ik moet nu doorgaan. Geef me alsjeblieft de kracht van daarboven en waak over ons. Er is zoveel meer dat ik wil zeggen, maar dat lukt me nu niet. Tot we elkaar weer zullen ontmoeten, mijn broer."