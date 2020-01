NBA-duel tussen de LA Lakers en de LA Clippers uitgesteld na overlijden van Kobe Bryant

Na de dood van LA Lakers-legende Kobe Bryant zal de wedstrijd die dinsdag op het programma stond tussen de Lakers en Clippers uitgesteld worden .

De NBA liet in een statement weten dat de wedstrijd uitgesteld zal worden naar een latere datum. "We nemen deze beslissing uit respect voor de Lakers-organisatie die in rouw zijn door het overlijden van Kobe Bryant, zijn dochter Gianna en zeven andere mensen die het leven lieten in de helikoptercrash."

De kans is groot dat de wedstrijd van vrijdag tegen de Porland Trail Blazers wel zal doorgaan.