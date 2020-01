Ter ere van grootheid Kobe Bryant: ESPN zendt laatste wedstrijd helemaal uit

Kobe Bryant sloot zijn actieve basketbalcarrière af met een onwaarschijnlijke wedstrijd tegen Utah Jazz. Bryant zorgde voor liefst 60 punten en loodste zijn Lakers nipt met 101-96 voorbij Utah. Een manier waarop alleen de allergrootste zijn carrière kon beëindigen.

Kobe ended his NBA career like only he could.



ESPN will air his 60-point performance Monday night at 9 pm ET. pic.twitter.com/hN0INCjYpb