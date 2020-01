Totale ommekeer loodst Oostende naar volgende ronde Champions League, minder succes voor Giants

Een rollercoaster van emoties heeft de dertiende wedstrijd uit de poulefase van de Champions League teweeg gebracht voor Oostende. Het leek tegen Manresa in de touwen te hangen, maar won alsnog en verzekerde zich zo van een plek in de play-offs.

Het momentum slingerde heen en weer in deze wedstrijd. Een sterk openingskwart had Oostende al hoop gegeven: 27-18. Nadien was de Spaanse dominantie echter compleet: bij de rust stonden de bezoekers al acht punten voor en halfweg het derde kwart stond het zelfs 40-58.

MWEMA EN ANGOLA UITBLINKERS

De weinigen die nog een cent gaven voor de Oostendse kansen kregen gelijk. Na de uitsluiting van coach Gjergja kreeg het team een adrenalinestoot. Onder impuls van Mwema en Angola (beiden 20 punten) werd de comeback op gang gebracht. Oostende was beter onder de borden en had aan het eind zelfs nog overschot: 85-72. Het stoot meteen ook door in de Champions League.

Dat staat in schril contract met de Europese campagne van Antwerp. Dat zal er niet bij zijn in de volgende ronde en is nu ook gezakt naar de laatste plaats in zijn groep. Door een rampzalig afwerkingspercentage geraakte het in Pau nooit in de match. De Fransen wonnen simpel met 75-57.