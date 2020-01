📷 Jonge fan (13) nam mogelijk de laatste foto met Kobe Bryant

Zaterdagavond nam Smigiel een selfie met Kobe Bryant toen hij vertrok op de Mamba Sports Academy waar hij het team van zijn dochter Gianna coachte. Enkele uren later verongelukten Gianna en Kobe in de crash.

Het was de moeder van Brady die het volledige verhaal deed aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Haar zoon en zijn tweelingbroer Beau speelden afgelopen weekend met hun team in de Mamba Cup en ook het team van de dochter van Kobe Bryant deed daaraan mee. Smigiel nam snel een foto met Bryant, de NBA-ster beloofde hem de volgende dag een betere selfie te maken. Maar die zou er nooit meer komen.

When Brady Smigiel, 13, captured a blurry selfie with his idol, Kobe Bryant, on Saturday at the Mamba Sports Academy, he didn't know it probably would be one of the last photos of the NBA legend alive https://t.co/ke5RzUyJaB