Charleroi kan ook vijfde wedstrijd in de Europe Cup niet winnen en gaat onderuit tegen Bakken Bears

In de Europe Cup is Charleroi er ook niet in geslaagd om zijn vijfde wedstrijd in de groepsfase te winnen. Het team uit Henegouwen is al uitgeschakeld voor de kwartfinales van het toernooi.

Spirou Charleroi ging op bezoek bij het Deense Bakken Bears en aan de rust had het al een aanzienlijke achterstand van 21 punten. Charleroi herstelde wel wat in het derde en vierde quarter, maar op het einde stond er nog steeds een 101-87 eindstand op het scorebord. Charleroi is mathematisch uitgeschakeld in de Europe Cup en kan zich dus niet meer plaatsen voor de kwartfinales. Volgende week komt het nog een laatste keer in actie tegen Bayreuth. Een wedstrijd voor de eer.