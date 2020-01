Limburg United laat topschutter Jared Wilson-Frame vertrekken, meer focus op eigen jeugd

Limburg United heeft besloten om afscheid te nemen van hun topschutter Jared Wilson-Frame. De club wil graag meer inzetten op eigen jeugd en trok met de Kameroener Alexis Wangmene een extra vervanger aan.

Jared Wilson-Frame is pas sinds dit seizoen in Limburg en deed het met een gemiddelde van 16,2 punten per wedstrijd meer dan goed. De Amerikaan staat derde in de topschutterstand van de EuroMillons League, maar past blijkbaar niet helemaal in het tactische systeem van Brian Lynch. "We hebben in onderling overleg beslist om afscheid te nemen. Hij had moeite om zich aan te passen aan het teamspel van coach Brian Lynch. Dat heeft ons doen besluiten om de samenwerking stop te zeggen", aldus Limburg United.

De club trok met Alexis Wangmene al een extra vervanger aan, hij kent de competitie want vorig seizoen kwam hij uit voor Luik. Limburg United wil het vertrek van Wilson-Frame en de blessure van Gibbs (6 tot 8 weken) verder opvangen met eigen jeugd. Yannick Dammen, Jarne Lessuisse en Ferre Vanderhoydonck zullen meer kansen krijgen.