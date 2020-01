Utah Jazz gaat voor een tweede keer op een rij onderuit, Lillard loodst Trail Blazers voorbij Houston

Woensdagnacht stonden in de NBA zes wedstrijden op het programma. De toppers waren die tussen de San Antonio Spurs en Utah Jazz en de Trail Blazers en de Rockets.

Utah kan weer niet winnen

Na een reeks van liefst 19 zeges op 21 wedstrijden loopt het nu net wat stroever bij Utah Jazz. Na een nederlaag tegen de Houston Rockets ging het nu tegen de San Antonio Spurs onderuit. Aan de rust had San Antonio een voorsprong van acht punten en dat bleek voldoende om de wedstrijd uit te spelen. In het derde quarter kwam Utah nog wel even terug via een sterke Donovan Mitchell, maar dat bleek onvoldoende. 127-120 was de eindstand van de partij. DeMar DeRozan maakte bij de Spurs met 38 punten, 5 rebounds en 5 assists veel indruk.

Lillard en Westbrook halen het allerbeste naar boven

Een andere uiterst interessante wedstrijd was die tussen de Portland Trail Blazers en de Houston Rockets. Hoewel de Rockets beter begonnen viel vooral het tweede quarter op. Een bijzonder straffe Damian Lillard nam z'n team op sleeptouw en aan de rust hadden de Trail Blazers een voorsprong van 11 punten. De Rockets konden nauwelijks nog iets goedmaken hoewel Russel Westbrook met 39 punten formidabel speelde.

Grizzlies dankt jonkies, Nets knopen aan met de zege en Pacers zijn te sterk voor de Bulls

Verder waren er nog vier wedstrijden. De Memphis Grizzlies waren dankzij de 24-jarige Dillon Brooks (27 punten) de pas 20-jarige Ja Morant (18 punten) te sterk voor de Knicks. 106-127 was uiteindelijk de eindstand. De New York Knicks misten met de afwezigheid van RJ Barrett toch het nodige scorend vermogen.

De Brooklyn Nets kenden een erg slechte reeks, maar lijken er nu wel weer bovenop te komen. Tegen de Detroit Pistons waren de Nets met 125-115 duidelijk sterker. Dinwiddie, Prince en Irving haalden voor de Nets allen meer dan 20 punten.

Tot slot maakten de Indiana Pacers en de Chicago Bulls er nog een bijzonder interessante strijd van. Indiana begon dankzij een sterke TJ Warren en Domantas Sabonis beter aan de partij en aan de rust had het een voorsprong van vier punten. Chicago herstelde die achterstand in het derde quarter en nadien bleef alles volkomen gelijk. In de extra tijd haalde Indiana uiteindelijk de zege met 115-106 binnen. Oklahoma City Thunder won ook nog met 120-100 van de Sacramento Kings.

Lillard en Westbrook lieten het publiek genieten

Stop it Dame 😳



Damian Lillard hits his 2nd logo 3 of the game 🔥 pic.twitter.com/beC4OXKCRy — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 30, 2020

Damian Lillard pours in 25 1st half PTS. The @trailblazers lead the @HoustonRockets 71-60 at the break on ESPN. pic.twitter.com/DmYnWDMuGr — NBA (@NBA) January 30, 2020

Russell Westbrook TONIGHT



39 points

10 rebounds

6 assists

2 steals

1 block

1 LOSS pic.twitter.com/i7c6o9rX3b — Pinwheel Empire (@PinwheelEmpire) January 30, 2020

DeRozan met een mijlpaal