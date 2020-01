Los Angeles Clippers gaan verrassend onderuit en zien Denver Nuggets op gelijke hoogte komen in het klassement

De Los Angeles Clippers zijn er niet in geslaagd om te winnen vannacht. Ze gingen zwaar onderuit tegen de Sacramento Kings. Het werd 124-103. De Denver Nuggets komen zo op gelijke hoogte, want zij wonnen de topper in het westen van de Utah Jazz met 100-106.

De Clippers (33-15) mochten normaal geen problemen kennen met de Kings (18-30), maar toch werd er (zwaar) verloren. Het werd 124-103. Leonard deed niet mee bij de Clippers. De'Aaron Fox was de grote man bij de Kings met 34 punten. Nog in het Westen stond een topper op het programma. De Utah Jazz (32-16) namen het op tegen de Denver Nuggets (33-15). Het bleef tot het einde razend spannend, maar uiteindelijk wisten de Nuggets de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het werd 100-106, dankzij een goede Jokic (28 punten, 10 assists). De laatste match van vannacht ging tussen de Raptors (34-14) en de Cavaliers (13-36). Normaal een hapklare brok voor de Raptors, maar ze hadden het toch moeilijker dan verwacht. Het werd 115-109. Ibaka (26 punten) en Lowry (23 punten) trokken het over de streep.