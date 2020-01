NBA All-Star Game staat helemaal in het teken van Kobe Bryant

Binnenkort staat de NBA All-Star Game op het programma. Team LeBron en Team Giannis nemen het dan tegen elkaar op, maar de wedstrijd zal in het teken staan van Kobe Bryant. De basketballegende is enkele dagen geleden overleden bij een helikoptercrash.

Het format wordt voor de NBA All-Star Game een beetje aangepast. Zo zullen de eerste drie quarters telkens opnieuw beginnen. Wie na elke quarter de meeste punten heeft, krijgt 100.000 euro en het bedrag zal naar een goed doel naar keuze gaan.

In de vierde quarter zullen alle punten van de vorige quarters opgeteld worden. Dan is het doel om als eerste een bepaald aantal punten te halen. Het gaat om de score van de ploeg aan de winnende hand plus 24 (de nummer van Kobe Bryant). Staat het na drie quarters bijvoorbeeld 103-95 voor team LeBron, dan moeten de teams zo snel mogelijk aan 127 punten geraken (103+24). Het vierde kwart is voorbij als één van de ploegen het doel heeft gehaald.