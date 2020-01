Vannacht eerste wedstrijd LA Lakers sinds overlijden Kobe Bryant

Vannacht spelen De LA Lakers hun eerste wedstrijd sinds het overlijden van basketballegende Kobe Bryant. Bryant speelde twintig jaar voor de Lakers. De vorige wedstrijd van de Lakers werd uitgesteld.

Vannacht zullen de LA Lakers in het eigen Staples Center tegen de Trail Blazers van Damian Lillard spelen. Er zal ongetwijfeld een zeer mooi eerbetoon komen voor de basketballegende. Hij speelde 20 jaar voor de LA Lakers.

Of LeBron James er gaat bij zijn, is nog maar de vraag. De sterkhouder van de Lakers zit in zak en as door het overlijden van één van zijn beste vrienden. Enkele dagen geleden zette hij nog een zeer emotioneel bericht op social media.