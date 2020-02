🎥 LeBron James komt met pakkende speech voor Kobe Bryant: "We moeten zijn eer hoog houden"

De Lakers verloren dan wel van de Trail Blazers (HIER leest u er alles over), maar daar ging het niet om. Het werd vooral een herdenking aan NBA-legende Kobe Bryant. LeBron James zorgde voor een pakkende speech. "Vanavond is een eerbetoon aan Kobe", sprak hij. "We gaan zijn eer hoog houden zoals hij dat zeker gewild had."

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz