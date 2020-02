Lakers botsen op sterke Damian Lillard, Williamson loodst Pelicans voorbij Grizzlies

Vrijdagnacht bracht opnieuw enkele heerlijke affiches in de NBA, maar alles stond toch in het teken van het overlijden van Kobe Bryant. De LA Lakers gingen onderuit, maar dat lieten niet veel mensen aan hun hart komen.

Nederlaag voor de Lakers

Enkele dagen na het overlijden van Kobe Bryant namen de LA Lakers het op tegen de Portland Trail Blazers. De aangeslagen leider in de Western Conference deed het lang niet onaardig met 37 punten voor Davis en 22 voor LeBron, maar tegen de bijzonder straffe Damian Lillard (48 punten, 9 rebounds en 10 assists) waren ze niet opgewassen. 119-127 was de eindstand, maar dat was ook niet meer dan een voetnoot in een emotionele wedstrijd.

"Rest In Peace to the late, great Kobe Bryant." pic.twitter.com/jmqQMVC2UO — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

“You guys will always be in my heart.” pic.twitter.com/m7a5Yr8BsT — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

The chant that scored 20 iconic years.



(📺: @SpectrumSN ) pic.twitter.com/n6qWnFBOYk — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

De wedstrijd van Lillard was opnieuw eentje om in te kaderen

Damian Lillard scores 23 PTS in the 3rd and has 42 total. Trail Blazers lead Lakers 108-96 on ESPN. pic.twitter.com/0TOu1wMaZo — NBA (@NBA) February 1, 2020

Nuggets zijn te sterk voor de leider in de Eastern Conference

Denver zonder Gary Harris en Jamal Murray was absoluut niet de favoriet in de wedstrijd tegen de Milwaukee Bucks. De leider in de Eastern Conference begon onder impuls van Giannis Antetokounmpo gretig aan de partij en had na het eerste quarter een voorsprong van acht punten beet.

Denver herstelde stelselmatig en in het derde quarter (24-40) deed het een gooi naar de zege. Het aantal driepunters dat de Nuggets gooiden was opvallend. In het slot van de partij bleef Denver net wat dominanter en er werd dan ook met 115-127 gewonnen.

Rockets rekenen af met Dallas, Williamson loodst Pelicans voorbij Grizzlies

Een andere topper was die tussen de Houston Rockets en de Dallas Mavericks. Smaakmaker Luka Doncic was er niet bij en dus was het aan anderen zoals Porzingis, Curry en Hardaway om op te staan. Alle drie deden ze het niet onaardig en zeker Porzingis (35 punten) niet, maar het was niet genoeg. Houston maakte opnieuw gebruik van de indrukwekkende tandem Harden (35 punten)-Westbrook (32 punten) en wonnen de partij met 128-121.

Tot slot pakten de New Orleans Pelicans een derde zege op een rij. Tegen de Memphis Grizzlies werd er met 139-111 bijzonder stevig gewonnen. Williamson maakte indruk en was goed voor 24 punten en won dus de strijd met dat andere wonderkind Ja Morant die voor 16 punten zorgde.

Andere uitslagen

Detroit Pistons-Toronto Raptors 92-105

Brooklyn Nets-Chicago Bulls 133-118 (Kyrie Irving was goed voor een totaal van liefst 54(!) punten)

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 107-111

Irving in topvorm

Kyrie Irving has been unbelievable in the 1st half



27 Points

10/10 FGM

4/4 3PM

3/3 FTMpic.twitter.com/QdHL3ZIbri — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 1, 2020

Harden en Westbrook groeien stilaan uit tot de ultieme combinatie

Williamson opnieuw de beste man bij de Pelicans