Mechelen zorgt voor een stevige verrassing en smeert Oostende een vierde seizoensnederlaag aan

Oostende heeft vrijdagavond een vierde nederlaag in de competitie geleden. Op bezoek bij Mechelen werd er met één punt verschil verloren.

Oostende was nochtans beter aan de wedstrijd begonnen en de bezoekers leken op weg naar een makkelijke avond, maar in het tweede quarters drukte Mechelen het gaspedaal in. Aan de rust had het dan ook een kleine voorsprong van vier punten.

Onder impuls van Braian Angola kwam Oostende tot een kloof van 10 punten, maar Shavon Coleman en Terry Deroover deden in het slot de wedstrijd toch nog kantelen. Mechelen won zo met 79-78 en heeft een stuntzege beet. Oostende kan dit weekend Bergen en Antwerp zien terugkeren in het klassement.