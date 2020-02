Van Rossom valt uit met een blessure, spelverdeler vermoedelijk een tijdje afwezig

Het Spaanse Valencia zal het een tijdje moeten doen zonder Sam Van Rossom. De Belgian Lion viel uit met een blessure.

Op de 22e speeldag in de Euroleague basketbal heeft Valencia een 94-87 weten te boeken tegen Panathinaikos. Er was ook minder nieuws want Belgian Lion Sam Van Rossom viel uit met een blessure. Het is nog niet geweten welke blessure en ook niet hoe lang hij out zal zijn.

De zege was in ieder geval erg belangrijk voor Valencia dat er nu goed voor staat om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Euroleague. Valencia boekte namelijk een belangrijke zege tegen een beter geplaatste ploeg in de strijd om de play-offtickets