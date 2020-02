Rondje basket: Limburg profiteert niet van uitschuiver Oostende, Lillard schittert in NBA

De troepen van Brian Lynch doen het tot dusver uitstekend in onze competitie. Er lag zelfs een kans om de top drie het vuur aan de schenen te leggen voor Limburg, maar Charleroi heeft er anders over beslist. In de NBA bleven de topploegen die in actie kwamen grotendeels foutloos.

Doordat Oostende zich had laten verrassen door Mechelen, kon de landskampioen samen met Antwerp en Bergen weer in het vizier komen van Limburg, de vierde in stand. Dat moest echter naar Charleroi en de Carolo's bleken te sterk met 86-78. Aalstar haalde zwaar uit tegen Leuven met 82-58 en komt in de stand op gelijke hoogte. VIJFTIGER VOOR LILLARD In de NBA zijn de schijnwerpers dezer dagen volop gericht op Damian Lillard, de guard van Portland. Hij zorgt in zijn jongste wedstrijden voor duizelingwekkende statistieken en dat was tegen Utah niet anders. Dankzij 51(!) punten van Lillard won Portland met 124-107. Met uitzondering van Utah wonnen de andere topploegen wel. LA Clippers klopte Minnesota met 118-106. Miami ging winnen in Orlando met 89-102. Boston haalde het van Philadelphia met 116-95. Sacramento - LA Lakers eindigde op 113-129.