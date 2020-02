Topper in het oosten op het programma in de NBA vannacht, ook Doncic krijgt met de Mavericks een zware tegenstander

Er staan vannacht tien wedstrijden op het programma in de NBA. De meest spraakmakende wedstrijd is die tussen de 76ers (31-19) en de Heat (33-15). Doncic neemt het met de Mavericks op tegen de Pacers en Trae Young staat voor een zware wedstrijd met de Hawks tegen de Celtics.

De 76ers tegen de Heat is de topper van vanavond. De Heat zijn bijna niet te kloppen in eigen huis en ze staan ook op een mooie vierde plaats in het oosten. Met de 76ers krijgen ze wel een te duchten tegenstander, want de ploeg van Simmons en Embiid staat op de zesde plaats in het oosten.

De Pacers zijn misschien wel de revelatie van dit seizoen. De ploeg staat tussen de Heat en de 76ers op de vijfde plaats en ook zij krijgen vandaag een moeilijke tegenstander voorgeschoteld. De Mavericks doen het, dankzij een ontketende Doncic dit seizoen, uitstekend en ze staan op een zesde plaats in het westen.

De Hawks staan, ondanks een sterke Trae Young, op de laatste plaats in het oosten en er lijkt vannacht een nederlaag bij te komen. Ze nemen het namelijk op tegen de Boston Celtics. De ploeg van Jayson Tatum en Kemba Walker staat op de derde plaats in het oosten.

De overige matchen vannacht:

Magic - Hornets

Knicks - Cavaliers

Warriors - Wizards

Suns - Nets

Pistons - Grizzlies

Timberwolves - Kings

Spurs - Clippers