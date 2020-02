Damian Lillard schrijft opnieuw geschiedenis: eerste speler ooit met een gemiddelde van 45 punten en 10 assists na meer dan 5 matchen

De statistieken van Lillard zijn gewoonweg verbluffend. De laatste weken zit hij in een absolute topvorm, eergisteren was hij tegen het defensief sterke Utah Jazz nog goed voor 51 punten.

Door die stevige cijfers is Lillard de eerste speler in de geschiedenis van de NBA die in meer dan vijf wedstrijden na mekaar aan een gemiddelde van 45 punten en 10 assists zit.

The FIRST PLAYER in @NBAHistory to average 45 points and 10 assists over a 6-game span, Damian Lillard!@Dame_Lillard and the @trailblazers visit the Nuggets tonight at 9pm/et on NBA League Pass.



📱💻: https://t.co/fX8JmkBZ86 pic.twitter.com/Z8qTt4ObSv