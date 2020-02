Emma Meesseman nieuw uithangbord van Nike: "Hopelijk volgen er meer vrouwen"

Enkele maanden geleden pakte Emma Meesseman met de Washington Mystics de titel in de WNBA en in de finals werd ze ook nog eens verkozen werd tot MVP of beste speelster. Nike gaf haar dan ook een contract.

Het is niet zo vreemd dat Nike een contract aanbiedt aan basketballers, maar Meesseman is wel de eerste Belgische. Eerder contacteerde Nike ook al Nafi Thiam, ze kreeg op jonge leeftijd al een langetermijncontract aangeboden. Meesseman tekende een deal voor twee jaar bij Nike Europe en Nike USA. "Het is heel leuk dat ik als basketbalster die steun krijg", laat Meesseman weten bij Het Nieuwsblad. "Ik kijk uit naar de kleding en de schoenen die ik zal kunnen dragen." Ze groeide het afgelopen seizoen uit tot een absolute topspeelster in de WNBA: "Ik verdiende het misschien wel na het afgelopen seizoen. Hopelijk volgen er nu snel nog meer vrouwen."